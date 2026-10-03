Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de "ölümsüzlük meyvesi" olarak bilinen hünnap üretimi yaygınlaşıyor

        Edirne'de "ölümsüzlük meyvesi" olarak bilinen hünnap üretimi yaygınlaşıyor

        Edirne'de emekli Kenan Kırca, yaklaşık 15 yıl önce birkaç fidanla başladığı hünnap yetiştiriciliğini yaklaşık 1,5 dönümlük bahçesinde 120 ağaçla sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 10:56 Güncelleme:
        Edirne'de "ölümsüzlük meyvesi" olarak bilinen hünnap üretimi yaygınlaşıyor

        Edirne'de emekli Kenan Kırca, yaklaşık 15 yıl önce birkaç fidanla başladığı hünnap yetiştiriciliğini yaklaşık 1,5 dönümlük bahçesinde 120 ağaçla sürdürüyor.

        Emekli olduktan sonra tarıma yönelen Kırca, bir tanıdığının tavsiyesiyle bahçesine hünnap fidanları dikti. İlk olarak birkaç fidanla üretim yapan Kırca, şimdilerde ağaç sayısını 120'ye çıkardı.

        Kırca, bu yıl yağışların etkisiyle rekoltede yaklaşık yüzde 20 artış sağladı.

        Kenan Kırca, AA muhabirine, hünnap yetiştiriciliğine yaklaşık 15 yıl önce başladığını belirterek, "Bir büyük ağabeyimiz fidan getirmişti. Onun önerisi ve katkısıyla bahçemize dikmeye başladık. Önce birkaç tane diktik, daha sonra çoğalttık." dedi.

        REKLAM

        Yaklaşık 1,5 dönüm alanda 120 hünnap ağacı bulunduğu bilgisini veren Kırca, ağaçların üçüncü yaşından sonra ürün vermeye başladığını söyledi.

        Hasat döneminin yaklaşık bir ay sürdüğünü aktaran Kırca, hünnapların aynı anda olgunlaşmadığını, ürünlerin peyderpey toplandığını kaydetti.

        - "Ürün bu sene iklimden dolayı güzel"

        Kırca, Edirne'nin iklim ve toprak yapısının hünnap yetiştiriciliğine uygun olduğunu belirterek, bahçede koruma, ilaçlama, gübreleme ve sulamaya dikkat ettiklerini anlattı.

        Geçen yıla göre bu yıl verimde artış yaşandığını bildiren Kırca, "Bu sene budama yaptık. Ürünümüz kilo olarak daha fazla, yüzde 20'ye yakın artış var. Ürün bu sene iklimden dolayı da güzel." diye konuştu.

        REKLAM

        Bu yıl yağışların iyi geçmesinin ürünün kalitesine olumlu yansıdığını ifade eden Kırca, sıcak dönemlerde ise bahçeyi suladıklarını söyledi.

        Hünnabın diğer meyvelere göre bakımının daha kolay olduğunu dile getiren Kırca, en önemli sorunlardan birinin iç kurdu olduğunu, buna karşı ilaçlamayla mücadele ettiklerini belirtti.

        - "Ölümsüzlük meyvesi" olarak tüketiliyor

        Hünnabın besin değeri açısından da öne çıktığını anlatan Kırca, özellikle C vitamini içerdiğinin bilindiğini kaydetti.

        Uzmanların günde 7-8 hünnap tüketilmesini önerdiğini ifade eden Kırca, "Bazı hastalıklara faydası olduğu söyleniyor. Çinliler tarafından 'ölümsüzlük meyvesi' olarak bol bol tüketilen, çekirdeği de değerlendirilen bir bitki." dedi.

        REKLAM

        Hünnabın yaş tüketiminin yanı sıra farklı şekillerde değerlendirilebildiğini belirten Kırca, bahçesinde yetiştirdiği ürünlerden marmelat ve pekmez yaptığını, dilimleyerek ve bütün halde kuruttuklarını söyledi.

        - "Ürünlerini yerel marketlerde satıyor"

        Kırca, yetiştirdiği hünnapları yerel marketlerde satışa sunduklarını, ürünü bilen tüketicilerin ise doğrudan bahçeye gelerek alışveriş yaptığını dile getirdi.

        Hünnap yetiştiriciliğinin farklı arazi koşullarında yapılabildiğini anlatan Kırca, "Ağaçlarımızı çoğaltmayı düşünüyorum. Her türlü arazide olabilir. Eğimli arazide, biraz sıkıntılı arazide olsun hünnap yaşayabiliyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TFF'den olağanüstü toplantı kararı!
        TFF'den olağanüstü toplantı kararı!
        İhracatta eylül rekoru
        İhracatta eylül rekoru
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!
        Dursun Özbek: Lige ara verilecekse konunun ele alınması lazım!
        Dursun Özbek: Lige ara verilecekse konunun ele alınması lazım!
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı
        3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı
        'Fon' soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı
        'Fon' soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı
        Yağışlar barajlara yansıdı! İşte son durum
        Yağışlar barajlara yansıdı! İşte son durum
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        Eski İsrail Başbakanı: Netanyahu savaşa zemin hazırlıyor
        Eski İsrail Başbakanı: Netanyahu savaşa zemin hazırlıyor
        CANLI | Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul zamanı!
        CANLI | Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul zamanı!
        İş yerinde arkadaş edinmek kariyerinizi etkiler mi?
        İş yerinde arkadaş edinmek kariyerinizi etkiler mi?
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        Montella'dan istifa sorusuna yanıt!
        Montella'dan istifa sorusuna yanıt!
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"
        İşçi tazminatı nasıl alabilir?
        İşçi tazminatı nasıl alabilir?
        6 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var... İllerimizde hava durumu
        6 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var... İllerimizde hava durumu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!

        Benzer Haberler

        Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Uzunköprü'nün Süleymaniye köyünde içme suyu sistemi onarıldı
        Uzunköprü'nün Süleymaniye köyünde içme suyu sistemi onarıldı
        Edirne'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Edirne'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Edirne TOHM sporcuları Balkan Güreş Şampiyonası'na katılacak
        Edirne TOHM sporcuları Balkan Güreş Şampiyonası'na katılacak
        Edirne'de anız yangını söndürüldü
        Edirne'de anız yangını söndürüldü
        Keşan'ın altyapı projeleri Bakan Kurum'a iletildi
        Keşan'ın altyapı projeleri Bakan Kurum'a iletildi