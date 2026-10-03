Edirne'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
Edirne Kızılay Kan Bağışı Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Edirne Kızılay Kan Bağışı Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Gözde Emel Baytar, Saraçlar Caddesi'nde kan bağışı çadırında yaptığı açıklamada iyilik seferberliğinin sürdüğünü belirtti.
Kan bağışı etkinliğine vatandaşların ilgi gösterdiğini aktaran Baytar, bu duyarlılığın memnuniyet verici olduğunu ifade etti.
Düzenli kan bağışının hayat kurtardığına değinen Baytar, 'Kan Ver, Hayat Kurtar' sloganıyla kurulan mobil bağış çadırının bağışçıları ağırladığını belirtti.
Baytar, kan bağışı kampanyalarının süreceğini kaydetti.
Edirne Vali Yardımcısı Şevket Atlı da kan bağışı çadırını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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