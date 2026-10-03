Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Edirne'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Edirne Kızılay Kan Bağışı Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 10:08 Güncelleme:
        Edirne'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Edirne Kızılay Kan Bağışı Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Gözde Emel Baytar, Saraçlar Caddesi'nde kan bağışı çadırında yaptığı açıklamada iyilik seferberliğinin sürdüğünü belirtti.

        Kan bağışı etkinliğine vatandaşların ilgi gösterdiğini aktaran Baytar, bu duyarlılığın memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

        Düzenli kan bağışının hayat kurtardığına değinen Baytar, 'Kan Ver, Hayat Kurtar' sloganıyla kurulan mobil bağış çadırının bağışçıları ağırladığını belirtti.

        Baytar, kan bağışı kampanyalarının süreceğini kaydetti.

        Edirne Vali Yardımcısı Şevket Atlı da kan bağışı çadırını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TFF'den olağanüstü toplantı kararı!
        TFF'den olağanüstü toplantı kararı!
        İhracatta eylül rekoru
        İhracatta eylül rekoru
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!
        Dursun Özbek: Lige ara verilecekse konunun ele alınması lazım!
        Dursun Özbek: Lige ara verilecekse konunun ele alınması lazım!
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı
        3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı
        'Fon' soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı
        'Fon' soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı
        Yağışlar barajlara yansıdı! İşte son durum
        Yağışlar barajlara yansıdı! İşte son durum
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        Eski İsrail Başbakanı: Netanyahu savaşa zemin hazırlıyor
        Eski İsrail Başbakanı: Netanyahu savaşa zemin hazırlıyor
        CANLI | Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul zamanı!
        CANLI | Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul zamanı!
        İş yerinde arkadaş edinmek kariyerinizi etkiler mi?
        İş yerinde arkadaş edinmek kariyerinizi etkiler mi?
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        Montella'dan istifa sorusuna yanıt!
        Montella'dan istifa sorusuna yanıt!
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"
        İşçi tazminatı nasıl alabilir?
        İşçi tazminatı nasıl alabilir?
        6 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var... İllerimizde hava durumu
        6 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var... İllerimizde hava durumu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!

        Benzer Haberler

        Edirne TOHM sporcuları Balkan Güreş Şampiyonası'na katılacak
        Edirne TOHM sporcuları Balkan Güreş Şampiyonası'na katılacak
        Edirne'de anız yangını söndürüldü
        Edirne'de anız yangını söndürüldü
        Keşan'ın altyapı projeleri Bakan Kurum'a iletildi
        Keşan'ın altyapı projeleri Bakan Kurum'a iletildi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de Meriç ve Tunca köprülerinde ulaşım 12 Ekim'e kadar tek yönlü sağl...
        Edirne'de Meriç ve Tunca köprülerinde ulaşım 12 Ekim'e kadar tek yönlü sağl...
        Edirne İl Genel Meclisinin ekim ayı toplantıları devam ediyor
        Edirne İl Genel Meclisinin ekim ayı toplantıları devam ediyor