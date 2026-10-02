Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'den kısa kısa

        Edirne'den kısa kısa

        İpsala ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında düzenlenecek spor faaliyetlerine ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 15:13 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        İpsala ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında düzenlenecek spor faaliyetlerine ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Yakut'un katıldığı toplantıda, Okul Sporları ve Mahalle Ligi etkinliklerine ilişkin sunum yapıldı.

        Toplantıda, yeni eğitim öğretim yılında düzenlenmesi planlanan sportif turnuvalar, müsabakalar, saha organizasyonları ve kurumlar arası işbirliği çalışmaları ele alındı.

        Yeni dönemde daha fazla öğrencinin sportif faaliyetlere katılması ve sporun ilçede daha geniş kesimlere ulaştırılması hedefleniyor.

        REKLAM

        - İpsala'ya 5 diyaliz makinesi kazandırıldı

        İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, ilçe hastanesindeki üniteye 5 diyaliz makinesi kazandırıldığını belirtti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Kerman, Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun katılımıyla ilçede düzenlenen toplantıya katıldı.

        Müezzinoğlu'nu İpsala'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kerman, diyaliz ünitesi için gerekli olan 5 diyaliz makinesinin de temin edildiğini açıkladı.

        İpsala merkez, belde ve köylerinde diyaliz tedavisi gören vatandaşların tedavi için Keşan’a gittiğini anlatan Kerman, "Bu süreçte ciddi bir zaman kaybı yaşanıyordu. Belediye meclisimizin onayıyla 2 diyaliz makinesi temin ettik. Sayın Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu'nun yaptığı bağışla bu sayıyı 5'e tamamladık." diye konuştu.

        REKLAM

        Müezzinoğlu da İpsala'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, hastalara şifa diledi.

        - Belediye heyeti Keşan TSO seçimine katıldı

        Keşan Belediyesi heyeti, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) seçimine katıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, heyet seçim sürecinde adaylarla bir araya gelerek projeleri ve ilçenin ticaret ve sanayi hayatına yönelik çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

        Açıklamada, Keşan'ın ticaret ve sanayi hayatının gelişmesine katkı sağlayacak çalışmaların artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Doktor Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili 5 şüpheliye gözaltı
        Doktor Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili 5 şüpheliye gözaltı
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Kaçırılan müteahhit dövülerek öldürüldü
        Kaçırılan müteahhit dövülerek öldürüldü
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı!
        Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı!
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        "10'uncu yılımızda yeniden evlendik"
        "10'uncu yılımızda yeniden evlendik"
        Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon! Bülent Özmen dahil 28 gözaltı
        Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon! Bülent Özmen dahil 28 gözaltı
        Sümeyye, Exposito ile buluştu
        Sümeyye, Exposito ile buluştu
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir devir kapanıyor
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir devir kapanıyor
        Sapanca Gölü'nde su seviyesi 75 cm arttı
        Sapanca Gölü'nde su seviyesi 75 cm arttı
        Belçika'da siftah zamanı!
        Belçika'da siftah zamanı!
        Büşra bebeğin kardeşleri babalarını suçladı
        Büşra bebeğin kardeşleri babalarını suçladı
        Eski Bakan Denizolgun’un ölümüne 3 dava
        Eski Bakan Denizolgun’un ölümüne 3 dava
        Etin ateşle buluşmadığı sofralar
        Etin ateşle buluşmadığı sofralar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"

        Benzer Haberler

        Edirne'de Meriç ve Tunca köprülerinde ulaşım 12 Ekim'e kadar tek yönlü sağl...
        Edirne'de Meriç ve Tunca köprülerinde ulaşım 12 Ekim'e kadar tek yönlü sağl...
        Edirne İl Genel Meclisinin ekim ayı toplantıları devam ediyor
        Edirne İl Genel Meclisinin ekim ayı toplantıları devam ediyor
        Edirne'de "81 İlde 81 Aşevi Projesi"ne destek kermesi düzenlendi
        Edirne'de "81 İlde 81 Aşevi Projesi"ne destek kermesi düzenlendi
        Uzunköprü Kitap Fuarı açıldı
        Uzunköprü Kitap Fuarı açıldı
        Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce vakıf camileri ile Kur'an kurslarına ilk...
        Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce vakıf camileri ile Kur'an kurslarına ilk...
        Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı