Uzunköprü Kitap Fuarı açıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Mısırlı da 22 yayınevinden 10 bin kitabın fuarda sergilendiğini dile getirdi.

Köken, fuarın sadece kitapların sergilendiği bir alan değil aynı zamanda çocukların neşeyle ve unutulmaz anlarla hatırlayacağı bir kültür şöleni olmasını amaçladıklarını kaydetti.

Fuarı ziyaret eden Kaymakam Muammer Köken yaptığı açıklamada, fuarı "Kitapla buluş, bilgiyle büyü" sloganıyla hayata geçirdiklerini söyledi.

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