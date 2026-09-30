Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum müdürleri toplandı
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların müdürleri, koordinasyon toplantısında bir araya geldi.
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların müdürleri, koordinasyon toplantısında bir araya geldi.
Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı.
Toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ile önümüzdeki döneme ilişkin planlama ve iş birliği konuları ele alındı.
Kurum müdürlerinin yürütülen faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu toplantıda, ortak çalışmalar konusunda görüş alışverişi yapıldı.
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