Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü mesajı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gencan, mesajında, Birleşmiş Milletler tarafından 1 Ekim’in Dünya Yaşlılar Günü olarak kabul edildiğini belirterek, yaşlıların bilgi, deneyim ve yaşam tecrübeleriyle toplumun önemli yol göstericileri olduğunu ifade etti.

Bugün sahip olunan değerlerin, kültürün ve toplumsal dayanışmanın temelinde büyüklerin emeği, fedakarlığı ve bir ömür boyunca biriktirdikleri deneyimlerin bulunduğunu aktaran Gencan, büyüklerin yaşam tecrübelerinin gelecek nesillere yol gösterdiğini, kuşaklar arası bağların sevgi ve saygı temelinde kurulmasının toplumu daha güçlü kıldığını kaydetti.

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Yaşlıların sosyal yaşam içerisinde aktif şekilde yer almalarının yanı sıra sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerini önemsediklerini belirten Gencan, "Edirne Belediyesi olarak büyüklerimizin sosyal yaşamın içerisinde aktif bir şekilde yer almalarını, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerini önemsiyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Vefa Edirne Emekli Evi başta olmak üzere çeşitli sosyal projelerimizle kıymetli büyüklerimizin yanında olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gencan, yaş almayı hayatın en değerli birikimlerinin oluştuğu dönem olarak gördüklerini belirterek, "Büyüklerimize duyduğumuz saygı, aslında geleceğimize duyduğumuz saygının da bir göstergesidir. Çünkü hepimiz yarının yaşlılarıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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Büyüklerin yaşamları boyunca ailelerine, kentlerine ve ülkeye emek verdiğini vurgulayan Gencan, "Bu duygu ve düşüncelerle, yaşamları boyunca ailelerine, kentlerine ve ülkemize emek veren tüm büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü kutluyor; kendilerine sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.