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        Edirne İl Genel Meclisinin ekim ayı toplantıları devam ediyor

        Edirne İl Genel Meclisinin ekim ayı toplantıları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 14:42 Güncelleme:
        Edirne İl Genel Meclisinin ekim ayı toplantıları devam ediyor

        Edirne İl Genel Meclisinin ekim ayı toplantıları sürüyor.

        Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda komisyon raporları sunuldu.

        İdari ve Mali İşler Komisyonu Başkanı İsmail Keskin, İl Özel İdaresi İktisadi İşletmesi bünyesinde Karaağaç Gastronomi Cafe-Restoran, Millet Bahçesi Kır Kahvesi ve Ekmekçizade Kervansaray Cafe-Restoran olmak üzere 3 tesis bulunduğunu belirterek, tesislerin faaliyetleri ve personel durumu hakkında bilgi verdi.

        Şehitlikler ve Şehit Ailelerini Koruma Komisyonu Başkanı Sezgin Gündoğdu ise Şükrü Paşa Anıt Mezarı ve Kıyık Tabyası'nın durumuna ilişkin raporu sundu.

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        Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı İrfan Yeğitoğlu da kentteki 20 voleybol kulübü ve kullandıkları spor salonlarına ilişkin bilgi verdi.

        Ardından gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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