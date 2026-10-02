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        Edirne'de "81 İlde 81 Aşevi Projesi"ne destek kermesi düzenlendi

        Türk Kızılay Edirne Şubesi, "81 İlde 81 Aşevi Projesi" kapsamında destek kermesi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 14:06 Güncelleme:
        Edirne'de "81 İlde 81 Aşevi Projesi"ne destek kermesi düzenlendi

        Türk Kızılay Edirne Şubesi, "81 İlde 81 Aşevi Projesi" kapsamında destek kermesi düzenledi.

        Saraçlar Caddesi'nde kurulan stantlarda, gönüllüler tarafından hazırlanan ev yapımı gıdalar ile el işi ürünler satışa sunuldu.

        Türk Kızılay Edirne Şubesi Başkanı Gözde Emel Baytar, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamındaki kermeslerin Türkiye genelinde eş zamanlı yürütüldüğünü belirtti.

        Aşevlerinin ihtiyaç sahipleri için önemine dikkati çeken Baytar, "Kermeslerden elde edilecek geliri aşevlerimiz için kullanacağız. Biz her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya çalışıyoruz. Gıda ve okul kıyafeti yardımlarımız sürüyor ancak sıcak yemek desteği daha çok bekleniyor. Edirne'de daha önce kapanan aşevimizi yeniden faal hale getirmek istiyoruz. Burada toplayacağımız gelirle kentimizde aşevi için önemli bir adım atmış olacağız." diye konuştu.

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        Kermese, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, kurum müdürleri, İl Genel Meclisi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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