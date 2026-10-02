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        Edirne'de anız yangını söndürüldü

        Edirne'nin Havsa ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 16:23 Güncelleme:
        Edirne'de anız yangını söndürüldü

        Edirne'nin Havsa ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

        Varoş Mahallesi'ndeki biçilmiş buğday tarlasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, şiddetli poyrazın etkisiyle diğer tarlalara da sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Çiftçiler de traktörleriyle söndürme çalışmalarına katıldı

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 300 dekar tarım arazisi zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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