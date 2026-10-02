Edirne'de anız yangını söndürüldü
Edirne'nin Havsa ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Giriş: 02.10.2026 - 16:23 Güncelleme:
Edirne'nin Havsa ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Varoş Mahallesi'ndeki biçilmiş buğday tarlasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, şiddetli poyrazın etkisiyle diğer tarlalara da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Çiftçiler de traktörleriyle söndürme çalışmalarına katıldı
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 300 dekar tarım arazisi zarar gördü.
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