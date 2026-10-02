Edirne TOHM sporcuları Balkan Güreş Şampiyonası'na katılacak

50 kiloda Yağmur Karabacak, 53 kiloda Sahra Karakaya ve 55 kiloda Betül Günay'ın organizasyonda Edirne ve Türkiye'yi temsil edeceği aktarılan açıklamada, milli formayla mücadele edecek sporcular ve teknik ekibe başarı dilendi.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, organizasyonun Koprivnica kentinde 02-05 Ekim tarihlerinde düzenleneceği belirtildi.

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