Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de rütbe alan polislere tören

        Edirne'de rütbe alan polislere tören

        Edirne İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve bir üst rütbeye terfi eden 23 emniyet personeli için rütbe terfi töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 16:58 Güncelleme:
        Edirne'de rütbe alan polislere tören

        Edirne İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve bir üst rütbeye terfi eden 23 emniyet personeli için rütbe terfi töreni düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen törene Vali Yunus Sezer katıldı.

        Törende konuşan Sezer, emniyet teşkilatının vatandaşların huzur ve güvenliği için fedakarca görev yaptığını söyledi.

        Vatan ve millet söz konusu olduğunda emniyet mensuplarının büyük fedakarlıklar gösterdiğini belirten Sezer, "Konu vatan ve millet olduğu zaman canını hiçe sayarak görev yapan, bu uğurda şehit ve gazi olan birçok arkadaşımız var. Bizler vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        Konuşmanın ardından bir üst rütbeye yükselen 23 emniyet personelinin yeni rütbeleri Vali Sezer tarafından takıldı. Sezer, terfi eden personele görevlerinde başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        Öğretmen katiline 37 yıl 6 ay hapis
        Öğretmen katiline 37 yıl 6 ay hapis
        Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!
        Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!
        Cinsel saldırıdan da tutuklama kararı
        Cinsel saldırıdan da tutuklama kararı
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        Threads Türkiye’ye geri döndü!
        Threads Türkiye’ye geri döndü!
        Bakandan YKS açıklaması
        Bakandan YKS açıklaması
        Intel ve Apple’dan ortak çip üretimi!
        Intel ve Apple’dan ortak çip üretimi!
        70 milyon liralık ceza
        70 milyon liralık ceza
        NATO Zirvesi'nin şifreleri: Ankara 48 saatliğine dünya başkenti
        NATO Zirvesi'nin şifreleri: Ankara 48 saatliğine dünya başkenti
        Altın gibi parlıyor, soyu Ankara'da yaşatılıyor
        Altın gibi parlıyor, soyu Ankara'da yaşatılıyor
        Ölümle biten darp ve gasp! Dolmuşta kâbus!
        Ölümle biten darp ve gasp! Dolmuşta kâbus!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        "Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamladık"
        "Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamladık"
        Taraflar imzaladı, gözler İsviçre'de
        Taraflar imzaladı, gözler İsviçre'de
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!

        Benzer Haberler

        Edirne'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutukl...
        Edirne'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutukl...
        Edirne'de ÇEDES yıl sonu şenliği düzenlendi ÇEDES Projesi öğrencileri tarih...
        Edirne'de ÇEDES yıl sonu şenliği düzenlendi ÇEDES Projesi öğrencileri tarih...
        TÜ Devlet Konservatuarı'nda 10 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı
        TÜ Devlet Konservatuarı'nda 10 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı
        Edirne'de kaçak göçmen operasyonu; 2 gözaltı
        Edirne'de kaçak göçmen operasyonu; 2 gözaltı
        Başsavcı Sarıca'dan Kaymakam Yılmaz'a ziyaret
        Başsavcı Sarıca'dan Kaymakam Yılmaz'a ziyaret
        Kırkpınar'da başpehlivana 1 milyon 655 bin lira ödül verilecek
        Kırkpınar'da başpehlivana 1 milyon 655 bin lira ödül verilecek