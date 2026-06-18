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        Edirne'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Edirne'de tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 16:50 Güncelleme:
        Edirne'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Edirne'de tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerince tefecilik suçunun önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.


        Çalışma sonucu paraya ihtiyacı olanlara yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri ve yüksek miktarlarda senet imzalatarak birçok kişiyi mağdur ettikleri belirlenen şüphelilerin adresleri tespit edildi.

        Söz konusu adreslerde yapılan aramada çok sayıda senet, nakit para ve dijital materyal ele geçirildi.

        Gözaltına alınan R.A, M.K, G.A, ve A.A. işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

        Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan bu kişilerden R.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.K, G.A. ve A.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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