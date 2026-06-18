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        TÜ Devlet Konservatuarı'nda 10 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuarı'nın 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 16:42 Güncelleme:
        TÜ Devlet Konservatuarı'nda 10 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuarı'nın 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni düzenlendi.

        Devlet Konservatuarı Salonu'nda gerçekleştirilen törende, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 10 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

        TÜ Genel Sekreteri Hüseyin Türkel, törende yaptığı konuşmada, sanatın insanın duygu ve düşüncelerini ifade etmesindeki en güçlü araçlardan biri olduğunu belirtti.

        Sanatın toplumların kültürel hafızasını geleceğe taşıyan evrensel bir değer olduğunu vurgulayan Türkel, sahnelenen her performansın ülkenin kültürel birikimini ve sanat anlayışını yansıttığını ifade etti.

        Mezun olan öğrencilerin sanat aracılığıyla topluma ilham vermeye devam edeceklerine inandığını belirten Türkel, öğrencilere yaşamlarında başarı diledi.

        Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Tanju Araboğlu da mezun öğrencileri tebrik ederek, her eserin bir inancın, her notanın ise bir yolculuğun ürünü olduğunu söyledi.

        Müzisyenliğin yalnızca bir yetenek değil, aynı zamanda önemli bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Araboğlu, öğrencilerin müziğin dönüştürücü gücüyle yetiştiklerini belirterek hayatları boyunca sanatın rehberliğinden ayrılmamalarını tavsiye etti.

        Mezun öğrenciler adına konuşan Derin Tokat ise uzun ve emek dolu bir eğitim sürecinin ardından mezun olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

        Sanata ve müziğe duydukları bağlılığı yaşamları boyunca sürdüreceklerini belirten Tokat, eğitimleri boyunca kendilerine destek veren akademisyenlere teşekkür etti.

        Tokat, mezuniyet kütüğüne ad ve soyadının yazılı isimliği de çaktı.

        Okulu dereceyle tamamlayan öğrencilere plaket ve başarı belgelerinin verildiği tören, mezun öğrencilerin meslek andını okuması ve kep atmasıyla sona erdi.

        Programa akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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