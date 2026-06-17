Edirne'de Selimiye Farkındalık Koşusu düzenlenecek

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (BÜDDER) tarafından, Selimiye Camisi'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınışının 15. yılı dolayısıyla bu yıl Selimiye Farkındalık Koşusu düzenlenecek.



BÜDDER Başkanı Önder Akdağ, Selimiye Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin 11. Uluslararası Edirne Maratonu'nun tanıtım çalışmaları kapsamında gerçekleştirileceğini söyledi.



Koşunun 28 Haziran Pazar günü yapılacağını belirten Akdağ, katılımcıların saat 08.00'de Selimiye Meydanı'nda toplanacağını, saat 09.00'da ise startın verileceğini ifade etti.



Farkındalık koşusunun tarihi Edirne Belediyesi binası önünden başlayacağını aktaran Akdağ, katılımcıların Selimiye Camisi çevresinde 15 tur koşacağını kaydetti.



Selimiye Camisi'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınışının 15. yılı dolayısıyla etkinliğin 15 tur olarak gerçekleştirileceğini dile getiren Akdağ, "Bu bir yarış değil. Herkesin katılabileceği, ücretsiz ve herkese açık bir koşu etkinliği. Katılan tüm sporculara Selimiye Farkındalık Koşusu katılım sertifikası ve kupa vereceğiz." dedi.



Tüm sporseverleri ve Edirne sevdalılarını etkinliğe davet eden Akdağ, başvuruların çevrim içi kayıt sistemi üzerinden alınacağını belirtti.



Koşu kontenjanının 50 kişiyle sınırlı olduğunu ifade eden Akdağ, etkinliğin Selimiye'nin dünya mirası statüsüne dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendiğini sözlerine ekledi.



