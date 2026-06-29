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        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 14:07 Güncelleme:
        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

        Keşan ilçesinde yakalanan 6'sı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Aralarında ihraç ÖSYM uzmanı, Sayıştay başdenetçisi, jandarma ve öğretmenlerin de bulunduğu şüpheliler, Keşan Adliyesine sevk edildi.

        FETÖ şüphelileri H.D, S.K, V.D, M.A. ve M.G ile göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen İ.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 2 gün önce Keşan- İpsala kara yolunda İ.D'nin kullandığı aracı durdurmuştu. Araçta 6'sı FETÖ şüphelisi ile sürücü gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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