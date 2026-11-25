Valiler Kararnamesi ile Edirne Valiliğinden Batman Valiliğine atanan Yunus Sezer, "Edirne tabii her insanın kalbinde ayrı yeri olan bir yer ama benim kalbimdeki yeri hiçbir zaman değişmeyecek. Muhteşem bir şehir, muhteşem insanları var." dedi.

Sezer, Edirne'nin kurtuluş yıl dönümünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirnelilerin kurtuluş gününü kutladı.

Üç yılı aşkın süredir kentte görev yaptığını belirten Sezer, "Burada onurla, şerefle Edirne'ye hizmet etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Yayımlanan kararnameyle Batman'a atandığını ifade eden Sezer, yeni görev yerinde de millete hizmet etmeyi sürdüreceğini söyledi.

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Sezer, Edirnelilerle birlikte yaptıkları çalışmalara değinerek, "Güzel bir gönül birlikteliğimiz oldu her şeyden önce. Güzel hizmetleri de beraber yapma imkanımız oldu. İnşallah bu hizmetler de devam eder." ifadelerini kullandı.

- Belediye Başkanı Gencan'dan Sezer'e teşekkür

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, yazılı açıklamasında, görev süresi boyunca kente önemli hizmetlerde bulunan Sezer'e teşekkür etti.

Sezer ile Edirne'nin ihtiyaçları için pek çok konuda birlikte çalışma fırsatı bulduklarını belirten Gencan, "Kentimize gösterdiği duyarlılığı, kurumlarımız arasındaki iş birliğine verdiği önemi ve Edirne'mize kattığı değerleri her zaman takdirle hatırlayacağım." ifadelerini kullandı.

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Gencan, Edirne'ye verdiği emekler dolayısıyla Sezer'e bir kez daha teşekkür ederek Batman'daki görevinde başarılar diledi.

Edirne Valiliğine atanan Ahmet Karakaya'yı da tebrik eden Gencan, "Edirne'miz için kendisiyle de uyum ve iş birliği içerisinde çalışacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.