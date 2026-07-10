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        Edirne'den kısa kısa

        Süloğlu İlçe Müftüsü Necat Şimşek, ilçedeki Kur'an kurslarını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 14:03 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Süloğlu İlçe Müftüsü Necat Şimşek, ilçedeki Kur'an kurslarını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

        Şimşek, Süloğlu'nda gerçekleştirdiği ziyaretlerde kurslardaki eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi, öğrenciler ve kurs görevlileriyle görüştü.

        Ziyaret kapsamında hayırsever vatandaşların katkısıyla öğrencilere dondurma ikram edildi.

        İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, Kur'an kurslarına destek veren hayırseverlere teşekkür edildi.

        - Edirneli tekvandocu Türkiye üçüncüsü oldu

        Edirneli sporcu Eymen Ayaz Akkaya, Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası Batı Grubu müsabakalarında bronz madalya kazandı.

        50 kilogram erkekler kategorisinde mücadele eden Akkaya, şampiyonayı üçüncü sırada tamamlayarak Edirne'ye bronz madalya getirdi.

        Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuyu ve antrenörünü elde ettikleri başarı dolayısıyla tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

        - Gastro Akademi mezunundan kendi markasıyla girişim

        Edirne Ticaret ve Sanayi Odasının GastroAkademi Edirne programından mezun olan Özcan Altay Altuğ, kurduğu işletmede kendi markasıyla hazırladığı çiğ köfteyi satışa sundu.

        Altuğ, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak'ı ziyaret ederek kendi hazırladığı çiğ köfteden ikram etti.

        Edirne Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, aldığı eğitimi girişimcilikle birleştirerek kendi işletmesini hayata geçiren Altuğ'un başarısından memnuniyet duyulduğu belirtilerek, kendisine bol kazanç ve başarılı bir iş yaşamı temennisinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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