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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 09:39 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı'nı ziyaret etti.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ziyarette, ilçede yürütülen tarımsal faaliyetler, devam eden projeler ve tarım sektörüne yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Köse, Odabaşı'na yeni görevinde başarılar diledi.

        - Kerman incelemede bulundu

        İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Kanal İpsala'da incelemede bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yıllardır atıl durumda bulunan bataklık alanın ıslah edilmesi amacıyla yapılan Kanal İpsala projesini ziyaret eden Kerman, mevcut durum hakkında bilgi aldı.

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        Proje çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Kerman, ilçeyi daha sağlıklı ve düzenli bir yapıya kavuşturmak için sahada olduklarını ifade etti.

        - Enez'de elektrik kesintisi yapılacak

        Enez ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 15 Ağustos Cumartesi Trapez sahil bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.

        Söz konusu kesinti, 09:00-16:00 saatlerinde uygulanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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