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        Emekli olduktan sonra üniversite hayalini gerçekleştiren kadın, okul birincisi oldu

        Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulundan mezun olan 55 yaşındaki Nazmiye Ergün, emekli olduktan sonra gerçekleştirdiği üniversite hayalini okul birincisi olarak taçlandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 20:18 Güncelleme:
        Emekli olduktan sonra üniversite hayalini gerçekleştiren kadın, okul birincisi oldu

        Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulundan mezun olan 55 yaşındaki Nazmiye Ergün, emekli olduktan sonra gerçekleştirdiği üniversite hayalini okul birincisi olarak taçlandırdı.


        Türkan Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreninde öğrenciler diplomalarını aldı.

        Öğrenciler adına konuşma yapan Ergün, 18 yaşında kurduğu üniversite hayalini emekli olduktan sonra gerçekleştirmenin ve okul birincisi olarak mezun olmanın büyük mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Kendisine destek veren ailesine, akademisyenlere ve arkadaşlarına teşekkür eden Ergün, hayallerin peşinden gitmekten hiçbir zaman vazgeçilmemesi gerektiğini ifade etti.

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, törende yaptığı konuşmada mezun olan öğrencileri tebrik ederek, edindikleri bilgi ve birikimi meslek hayatlarında en iyi şekilde değerlendireceklerine inandığını belirtti.

        Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Becenen de öğrencilerin eğitim hayatlarını başarıyla tamamladığını belirterek mezunlara çalışma yaşamlarında başarılar diledi.

        Toplam 80 öğrencinin mezun olduğu törende dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri verildi.

        Diplomalarını alan öğrenciler, meslek andını okuduktan sonra keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

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