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        Gençler Türkiye Kürek Kupası, Edirne'de başladı

        Gençler Türkiye Kürek Kupası, Edirne'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 15:35 Güncelleme:
        Gençler Türkiye Kürek Kupası, Edirne'de başladı

        Gençler Türkiye Kürek Kupası, Edirne'de başladı.

        Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Edirne'de Meriç Nehri üzerindeki 100. Yıl Kürek Parkuru'nda gerçekleştirilen yarışların ilk gününde eleme müsabakaları yapıldı.

        Genç sporcular, eleme ve sıralama yarışlarında derece elde edebilmek için kürek çekti.

        Hafta sonu da devam edecek organizasyonda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları törenle verilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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