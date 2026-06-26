İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili Batman'a uğurlandı
Batman Vali Yardımcılığı görevine atanan Edirne Vali Yardımcısı ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili için uğurlama programı düzenlendi.
Batman Vali Yardımcılığı görevine atanan Edirne Vali Yardımcısı ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili için uğurlama programı düzenlendi.
İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.
Programda konuşan katılımcılar, Sevgili'ye ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarı diledi.
Sevgili de katılımcılarla vedalaşarak iyi dilekleri için teşekkür etti.
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