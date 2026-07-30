Enez sahil güzergahında kesintisiz asfalt ulaşımı sağlanacak

Edirne Valisi Yunus Sezer, Enez ilçesine bağlı Yenice Köyü'nde devam eden asfalt yol yapım çalışmalarını inceledi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, çalışmaların yürütüldüğü alanda yetkililerden bilgi aldı.



Yenice Köyü ile Enez sahil yolunun özellikle yaz aylarında yoğun şekilde kullanıldığını belirten Sezer, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.



Çalışmaların tamamlanmasıyla Gülçavuş, Sultaniçe ve Enez sahil güzergahında 10 kilometrelik kesintisiz asfalt ulaşımı sağlanacağı bildirildi.

