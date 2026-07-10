Edirne Belediyesince restore edilen belediyeye ait tarihi yapı, "Hanımeli Edirne" adıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.



Tarihi yapı, Talatpaşa Mahallesi'nde düzenlenen törenle hizmete girdi.



Açılışta konuşan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Hanımeli Edirne'nin yalnızca restore edilen bir bina değil, kadınların eğitim alabileceği, üretebileceği ve sosyalleşebileceği yaşayan bir merkez olarak tasarlandığını söyledi.



Kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda daha güçlü yer almasını hedeflediklerini belirten Gencan, merkez bünyesinde hizmet verecek "Gel-Al Kahve Alanı"nın tüm vatandaşlara açık olacağını ifade etti.



Talatpaşa Mahallesi Muhtarı Emin Topçu da Hanımeli Edirne'nin mahalleye ve kente hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.



Tarihi yapının eski sahibi Suna Sarvan Hasdoğru ise binanın yeniden kent yaşamına kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tarihi yapıyı yeniden bu haliyle görmenin kendisini mutlu ettiğini belirtti.



Konuşmaların ardından Hasdoğru, tarihi yapının geçmişine ait eski bir fotoğrafı Gencan'a hediye etti.



Kurdele kesiminin ardından Hanımeli Edirne hizmete açıldı. Katılımcılar daha sonra merkezi gezerek incelemelerde bulundu.

