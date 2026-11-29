KAR YAĞIŞININ TADINI ÇIKARDILAR

Kırklareli'nin Dereköy Sınır Kapısı'nda kar yağışı devam ederken, vatandaşlar da manzaranın tadını çıkardı. Kırklareli kent merkezinden kar yağışını izlemek için gelen Dilek Kaya, "Kırklareli'ye ilk kar yağdı, çok güzel oldu. Bu anı ölümsüzleştirmek için geldik. Fotoğraf çekildik, biraz kar topu oynadık, şimdi de geri döneceğiz. Kırklareli merkeze de bekliyoruz ama bir türlü oraya yağmıyor" dedi. Ailesiyle karın tadını çıkaran Alparslan Er Erdem (10) de "Kışı çok seviyorum, iyi ki de kar yağdı. Biz de annemlerle kar topu oynamaya geldik buraya. Kardan adam yapmayı çok seviyorum" diye konuştu.

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'BU YAĞIŞ ÇİFTÇİ İÇİN DOĞAL GÜBRE'

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli köyünde de vatandaşlar soğuk hava ve kar yağışıyla güne başladı. Köyde yaşayan Bedri Tosun, her yıl ilk karın bölgeye düştüğünü belirterek, "İlk kar yağdı. Bu bizim için bereket. Her sene ilk kar buraya düşüyor, rakım olarak yüksekte olduğumuz için. Bu kar ürünümüze iyi gelecektir. Toprağa faydası olacak, bereketli olacak" dedi. Köyde yaşayan Erkan Tufan ise kar yağışının hem üretici hem de su kaynakları için bereketli olduğunu belirtti. Tufan, "Bu yağış çiftçi için doğal gübre gibi. Bilhassa da su kaynakları için de çok ihtiyaç var. Burası Trakya’nın en yüksek kesimlerinden bir tanesi, o nedenle her yıl ilk buraya yağar. Biz bu havaya alışığız, bizi pek zorlamıyor" diye konuştu.

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‘BU KARI İSTANBUL'A DA BEKLİYORUZ’

İstanbul'dan köye ziyarete gelen ve kar yağışıyla sürpriz yaşadığını söyleyen Emin Karakavak, "İstanbul’dan ziyaret için gelmiştik ama bize de sürpriz oldu bu kar yağışı. İlk karı burada görmüş olduk, çok güzel oldu. Edirne'de bir şey yoktu, kuru soğuk vardı. Hamzabeyli'de beyaz örtüyü görmek çok mutlu etti. Edirne'nin en yüksek noktası burası, genelde ilk kar zaten buraya yağıyor. İnşallah bu karı İstanbul’a da bekliyoruz" dedi. İstanbul’dan gelen Melek Karakavak ise "İstanbul'dan ziyaret için gelmiştik, kar yağışından haberimiz yoktu. Şaşkınlık yaşadık kar yağışını görünce. İstanbul'a da geçen sene hiç yağmadı diyebilirim" dedi.