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        Kırkpınar'da efsane başpehlivanların şanına yakışır organizasyon

        Edirne Valisi Yunus Sezer, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Kırkpınar'ın ruhuna ve efsane başpehlivanların şanına yakışır şekilde devam ettiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 13:08 Güncelleme:
        Kırkpınar'da efsane başpehlivanların şanına yakışır organizasyon

        Edirne Valisi Yunus Sezer, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin Kırkpınar’ın ruhuna ve efsane başpehlivanların şanına yakışır şekilde devam ettiğini belirtti.

        Sarayiçi Er Meydanı'nda devam eden güreşlerin ikinci gün müsabakalarını takip eden Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkpınar'ın 665 yıldır kesintisiz sürdürülen önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

        Kırkpınar'ın dünyada benzeri bulunmayan bir değer olduğunu ifade eden Sezer, "Hem bizim geleneğimizi hem de değerlerimizi yansıtan, bizim açımızdan çok önemli bir değer burası. Bu manada çok heyecanlıyız. Hem güreşçileriyle, hem seyircisiyle, hem cazgırıyla, hem davulcusuyla gerçekten muhteşem bir atmosfer var." dedi.

        Üç gün boyunca yaklaşık 15 bin seyircinin tribünlerden güreşleri takip edeceğini belirten Sezer, Kırkpınar’ın güçlü bir taraftar kitlesine sahip olduğunu dile getirdi.

        Organizasyonun Kırkpınar’ın ruhuna uygun şekilde sürdüğünü vurgulayan Sezer, şöyle konuştu:

        "Kırkpınar'ın ruhuna yakışır, Kırkpınar'daki efsane başpehlivanlarımızın şanına yakışır bir şekilde bu sene de güzel bir organizasyon gerçekleşiyor. Hem katkı verenlere hem burada güreşenlere hem de seyirci olarak gelenlere, tüm yağlı güreşseverlere teşekkürlerimizi iletiyoruz."

        Sezer, Kırkpınar geleneğinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekerek, "İnşallah daha nice 665 yılları bu aziz milletimiz görür ve bu dualı çayırda dualarla beraber mertliğin, yiğitliğin ve centilmenliğin sergilendiği nice güreşleri hep birlikte seyrederiz." ifadelerini kullandı.

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