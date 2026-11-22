Marmara Bölgesi için 'fırtına' uyarısı
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yaparak, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yaparak, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazartesi) rüzgarın; sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak bölgemizde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (50-70 km/sa yer yer 80-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
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