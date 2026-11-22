METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yaparak, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazartesi) rüzgarın; sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak bölgemizde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (50-70 km/sa yer yer 80-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.