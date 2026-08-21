Saros Körfezi batıkları ve yapay resifleriyle dalış tutkunlarını ağırlıyor

DOĞUKAN VURGUN - Ege Denizi'nin kuzeyindeki Saros Körfezi, doğal sualtı zenginliklerinin yanı sıra batıklar ve yapay resiflerle dalış turizminde öne çıkıyor.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyü yakınlarındaki İbrice Limanı, İstanbul'a yakınlığı, berrak denizi ve kısa mesafede derinleşen yapısıyla farklı seviyelerdeki dalıcıları ağırlıyor.

Edirne Valiliğince bölgede dalış turizmini geliştirmek ve sualtı canlılığını artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında daha önce yolcu uçağı, muharebe tankı ve gemi batırıldı.

Sonraki süreçte Fatih Sultan Mehmet, akıncı ve köprü kemeri heykellerinin de deniz tabanına yerleştirilmesiyle dalıcılar için yeni rotalar oluşturuldu.

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Zamanla yapay resif özelliği kazanan bu yapılar, deniz canlılarına yaşam alanı sağlarken sualtı fotoğrafçılığı ve sportif dalış için de bölgenin cazibesini artırdı.

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı kentlerinden Saros'a gelen dalış meraklıları, İbrice Limanı'ndan yaptıkları dalışlarda hem bölgenin doğal sualtı yaşamını gözlemliyor hem de batıkları ve yapay resifleri keşfediyor.

- "Her seviyedeki dalıcıya hitap ediyor"

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Özkan Arsu, AA muhabirine, Saros Körfezi'nin Türkiye'nin önemli dalış bölgelerinden biri olduğunu söyledi.

Körfezin İstanbul'a yakınlığının dalış turizmi açısından önemli avantaj sağladığını belirten Arsu, suyun berraklığı ve görüş mesafesinin de bölgeyi cazip hale getirdiğini ifade etti.

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İbrice'deki dalış noktalarının farklı tecrübe seviyelerindeki dalıcılara hitap ettiğini anlatan Arsu, yapay resif projelerinin sualtı yaşamına da katkı sunduğunu dile getirdi.

Arsu, bölgenin her geçen yıl geliştiğini belirterek, "Her dalış noktası her seviyedeki kişilerin gelip dalabileceği bir yapıya sahip. Temiz olması, her sene yeni projelerin ve batıkların yapılması, bu projelerle canlılığın ve bitkilerin artması bölgeyi daha da güzelleştiriyor. 10-15 metrelerde dahi görüş oldukça net. Herkesi buraya bekliyoruz." dedi.

- "Bu yıl çok ciddi bir dalıcı katılımı var"

Dalış Merkezi Derneği Başkanı Ahmet Yumurtacı da son dönemde yapılan yatırımların bölgedeki dalış hareketliliğine doğrudan yansıdığını söyledi.

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İbrice'nin coğrafi yapısının dalış için önemli avantajlar sunduğunu ifade eden Yumurtacı, kıyıdan kısa mesafe uzaklaşıldığında dalış için uygun derinliklere ulaşılabildiğini kaydetti.

Bölgenin özellikle günübirlik dalış yapmak isteyenler için tercih edildiğini anlatan Yumurtacı, şöyle konuştu:

"Şu anda Saros Körfezi'nin cennet noktalarından birindeyiz. Kıyıdan yaklaşık 10 metre sonra 18 metreye ulaşabileceğimiz nadir bölgelerden bir tanesi. Bölgeye yapılan yatırımlarla birlikte bu yıl çok ciddi bir dalıcı katılımı var. Bu anlamda Edirne Valisi Yunus Sezer'e çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'a 2,5 saatlik mesafedeyiz. Günübirlik dalış için bile oldukça uygun. Gelenler bir günde iki, üç dalış yapabiliyor."

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- "Kendinizi bir akvaryumda hissediyorsunuz"

Sinema ve tiyatro oyuncusu Murat Onuk da uzun yıllardır dalış yapmak için Saros Körfezi'ni tercih ettiğini belirtti.

Bölgenin sualtı görüşü ve canlılığı açısından önemli özelliklere sahip olduğunu dile getiren Onuk, "Saros Körfezi'nin kendi kendini temizleme özelliği var. Su altında soğuk su akıntılarıyla karşılaşıyoruz ve su pırıl pırıl. Canlılık çok keyifli, görüş çok net. Kendinizi bir akvaryumda hissediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Bölgeye karavanıyla mümkün olduğunca her yıl geldiğini anlatan Onuk, dalış eğitmenleri ve arkadaşlarıyla yeni oluşturulan yapay resifleri de keşfettiklerini söyledi.

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Onuk, İbrice'de yürütülen çalışmaların dalış turizmine ve sualtındaki canlı çeşitliliğine katkı sunduğunu kaydetti.