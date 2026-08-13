Trakya'da bu yaz çıkan orman yangınlarında 32 hektar alan zarar gördü

Tekirdağ’da yaz mevsimiyle birlikte artan yangın riskine karşı ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde çok sayıda örtü ve tarım arazisi yangını ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Kırklareli'nde ise yaz başından bu yana 13 orman yangını meydana geldi.

Edirne'de Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ilçe ve köylerde çıkan yangınlara müdahale ederek alevleri söndürdü.

Alınan önlemlere rağmen tarımsal faaliyetler sırasında anız yakılması ve meteorolojik şartların etkisiyle bölgenin farklı noktalarında örtü ve orman yangınları çıktı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ valiliklerince alınan kararlar doğrultusunda ormanlık alanlara girişler yasaklanırken, jandarma ve emniyet ekiplerince denetimler sıklaştırıldı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yaz başından bu yana çıkan yangınlarda 32 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

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