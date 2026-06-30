Türk Kızılay heyetinden Vali Sezer'e ziyaret

Türk Kızılay Avrupa Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gülhayat Koç Kızanlık başkanlığındaki heyet, Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti. Ziyarete, Türk Kızılay Edirne İl Başkanı Gözde Emel Baytar, Edirne Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Batuhan Değiş ile kan bağışı merkezi personeli katıldı. Görüşmede, Türk Kızılayın Edirne'de yürüttüğü faaliyetler değerlendirilirken, hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin sonunda Türk Kızılay heyeti tarafından Vali Sezer'e kurumsal altın plaket takdim edildi.

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