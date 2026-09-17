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        Vali Sezer Uzunköprüspor maçını izledi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü ilçesinde vatandaşlarla ve Uzunköprüspor taraftarlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2026 - 09:20 Güncelleme:
        Vali Sezer Uzunköprüspor maçını izledi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü ilçesinde vatandaşlarla ve Uzunköprüspor taraftarlarıyla bir araya geldi.

        Sezer, Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile Gazihalil köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü.

        Programı sırasında Uzunköprüspor taraftarlarının tezahüratları üzerine aracından inen Sezer, taraftarlarla sohbet etti.

        Sezer daha sonra Aksal, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer, CHP İl Başkanı Özlem Becan ile Uzunköprüspor-Kartal Bulvarspor karşılaşmasını izledi.

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