Vali Sezer'den UTSO'ya ziyaret

Edirne Valisi Yunus Sezer, yeni hizmet binasına taşınan Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odasını (UTSO) ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer'e ziyarette Edirne Milletvekili Fatma Aksal da eşlik etti.

Sezer, UTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Akalın ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundu.