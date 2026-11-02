Başkan Dumandağ: "Girişimlerimiz sonuç verdi, TOBB nefes kredisi yeniden başlıyor"

Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, "Yoğun talep ve girişimlerimiz sonucunda TOBB Nefes Kredisi yeniden başlıyor" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi, iş dünyasından gelen yoğun talepler ve yapılan girişimler sonucunda yeniden başlıyor. 3 Kasım Salı günü başlayacak başvurular kapsamında toplam 50 milyar TL kredi hacmi oluşturulacak. Firma başına kredi limiti 5 milyon TL olarak belirlenirken, önceki dönemlerde krediden yararlanan işletmeler de toplam limitlerini 5 milyon TL’ye tamamlayacak şekilde ilave finansman kullanabilecek.

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Programın işletmelerin finansman ihtiyacına önemli katkı sunacağını belirten Dumandağ, üretim ve istihdamın desteklenmesi açısından bu tür mekanizmaların önem taşıdığını ifade etti.

Dumandağ, "Yoğun talep ve girişimlerimiz sonucunda TOBB Nefes Kredisi yeniden başlıyor. KOBİ’lerimizin finansmana erişimini kolaylaştıracak bu desteğin, işletmelerimizin ihtiyaçlarını karşılamasına ve faaliyetlerini güçlendirmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. İş dünyamızın taleplerinin karşılanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kredi programının Elazığ’daki işletmeler başta olmak üzere tüm KOBİ’lere hayırlı olmasını dileyen Dumandağ, desteğin iş dünyasına güç katmasını temenni etti.