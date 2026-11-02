Tarihi Harput'ta dağ keçileri görüldü

Nesli tükenme tehdidi altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, tarihi Harput Mahallesi'nde görüntülendi. Harput Kalesi yakınlarından geçen vatandaşlar, kalenin eteklerinde sürü halinde dolaşan dağ keçilerini cep telefonuyla kayıt altına aldı. Görüntülerde, dağ keçilerinin yiyecek aradığı görüldü. Dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.

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