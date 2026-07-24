Elazığ'da beton mikseriyle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Elazığ'da otomobil ile beton mikserinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Malatya Caddesi Tofaş Kavşağı yakınlarında, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 NOB 447 plakalı otomobil ile 23 ABF 992 plakalı beton mikseri çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazada, otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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