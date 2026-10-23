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        Elazığ'da yaklaşık 940 yıllık Fetih Mescidi'nde restorasyonun ardından cuma namazı kılındı

        Elazığ'da tarihi Harput Kalesi'nde yaklaşık 940 yıllık Selçuklu dönemi Fetih Mescidi'nde tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından cuma namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 16:24 Güncelleme:
        Elazığ'da yaklaşık 940 yıllık Fetih Mescidi'nde restorasyonun ardından cuma namazı kılındı

        Elazığ'da tarihi Harput Kalesi'nde yaklaşık 940 yıllık Selçuklu dönemi Fetih Mescidi'nde tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından cuma namazı kılındı.

        Selçuklu döneminde 1086 yılında Harput'un fethinin bir nişanesi olarak inşa edilen tarihi mescit, 1900'lü yılların başına kadar aktif bir şekilde ibadethane olarak kullanıldı.

        Zamanla boşalan ve doğa şartlarının etkisiyle yıkılmaya yüz tutan Harput Kalesi'nde yürütülen arkeolojik kazı çalışmaları sonucu gün yüzüne çıkarılan mescit, İl Özel İdaresinin desteğiyle aslına uygun restore edildi.

        Resmi açılışı geçen ay Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılan tarihi mescit, Vali Numan Hatipoğlu'nun katılımıyla kılınan ilk cuma namazının ardından tekrar ibadete açıldı.

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        Namazın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hatipoğlu, kale içindeki mescidin 1080'li yıllarda yapıldığını ve 1900'lü yıllara kadar ibadethane işlevini sürdürdüğünü belirtti.

        Kalenin boşalmasından sonra mescidin yıkılmaya yüz tuttuğunu ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

        "Elazığ'da göreve başladığımız süreçte kalede yaptığımız incelemelerde de ilk talimatımız buranın ayağa kaldırılması oldu. Biliyorsunuz ki fetihlerin en önemli nişanelerinden birisi de bulunduğu bölgede bir caminin yapılması ve ibadete açılmasıdır. Dolayısıyla da kalenin en önemli nişanelerinden birini geri kazandırdık. Tekrar ihya etmekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu anlamda İl Özel İdaremize, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüze ve kazı ekiplerimize teşekkür ediyorum."

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        Mescidin aslına uygun restore edildiğini anlatan Hatipoğlu, şöyle konuştu:

        "Toprak damlı ve taş duvarlı olarak yapıldı. Halıları da özellikle geleneğimizin bir unsurunun devamı mahiyetinde toplama olarak yaptık. Dolayısıyla da burayı bu şekilde ihya edelim istedik, çok da yakıştı kaleye. Kale içerisinde restorasyonların ve yapıların nasıl olmasıyla ilgili olarak da çok önemli bir perspektif kazandırdı. Önümüzdeki süreçte İl Özel İdaremizin önderliğinde projeleri hazırlatıyoruz. Mektep, kumandan evi ve çeşitli fonksiyonları olan mekanlar var. Bu mekanları da aynı bu tarzda hayata kazandırmak gibi bir hedefimiz var. Gerekli planlamaları yapıp buraları da hayata kazandırmak istiyoruz. Hem yaşayan bir hale dönüşsün hem de ziyaret edenlerin gerçekten keyif aldıkları bir nokta haline gelsin istiyoruz. Bu anlamda da kalemizin eksikliklerini birer birer gidereceğiz."

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        Cuma namazı programına, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Atıcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cemil Yatkın ve vatandaşlar katıldı.

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