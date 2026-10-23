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        Girişimde Kadın Gücü Projesi'ne Altın Pusula'da Jüri Özel Ödülü

        Girişimde Kadın Gücü Projesi, 24. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri'nde Jüri Özel Ödülü kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 17:02 Güncelleme:
        Girişimde Kadın Gücü Projesi'ne Altın Pusula'da Jüri Özel Ödülü

        Girişimde Kadın Gücü Projesi, 24. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri'nde Jüri Özel Ödülü kazandı.

        Girişimci ve girişimci adayı kadınların iş kurma, büyüme ve değişen pazar şartlarına uyum sağlama süreçlerine katkı sağlamak amacıyla Türk İş Dünyası Konfederasyonu yürütücülüğünde ve Türkiye İş Bankası desteğiyle 2021 yılında hayata geçirilen Girişimde Kadın Gücü Projesi, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından düzenlenen 24. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri'nde Jüri Özel Ödülü kazandı. Ödülü Türk İş Dünyası Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık ile İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Müdürü Özge Küllah Kurtuluş, proje ekipleriyle birlikte aldı.

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        Projeyi başlatırken girişimci ve girişimci adayı kadınların ihtiyaç duydukları desteklere daha kolay ulaşabildiği güçlü bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Prof. Dr. Yasemin Açık, "Bugün Türkiye'nin dört bir yanında binlerce kadının işini kurmasına, büyütmesine ve yeni pazarlara açılmasına destek olan bir model haline geldik. Bu ödülü, beş yıldır birlikte oluşturduğumuz etkinin önemli bir göstergesi olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde daha fazla kadının ekonomik hayatta daha güçlü yer almasına katkı sunmayı sürdüreceğiz" dedi.

        Kadın girişimcilerin ekonomik hayatta güçlenmesinin sürdürülebilir kalkınma açısından kritik önem taşıdığını vurgulayan Özge Küllah Kurtuluş ise, "Girişimde Kadın Gücü Projesi ile bu anlamlı ödüle layık görülmekten mutluluk duyuyoruz. Bu ödülün kadın girişimcilerin işlerini kurarken ve büyütürken ihtiyaç duyduğu desteğe erişmelerine katkı sağlayan çalışmalarımızın bir göstergesi olduğuna inanıyoruz. Kadınların potansiyellerini ortaya koyabildikleri, işlerini geliştirebildikleri yeni fırsatlara ulaşabildikleri bir ekosistemin parçası olmak bizim için önem taşıyor. Bu anlayışla 8 Mart 2023'te yayımladığımız Kadının Güçlenmesi Bildirgesi ile 5 yıl içinde girişimci kadınlara 100 milyar TL finansman sağlamayı ve 15 bin kadına finansal okuryazarlık eğitimi vermeyi taahhüt etmiştik. Finansman taahhüdümüzü 2025 yılının ilk çeyreğinde öngördüğümüz takvimden önce tamamladık ve hedefimizi 2028 yıl sonuna kadar 250 milyar TL'ye yükselttik. 2023'ten bu yana girişimci kadınlara 219 milyar TL finansman desteği sağladık. Finansal okuryazarlık alanındaki taahhüdümüzün ise yüzde 78'ini tamamlayarak 11 bin 740 girişimci kadına eğitim verdik" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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