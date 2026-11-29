TFF 2. Lig: Elazığspor: 5 - 68 Aksaray Belediyespor: 1
TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. haftasında Seza Çimento Elazığspor, evinde 68 Aksaray Belediyespor'u 51 mağlup etti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. haftasında Seza Çimento Elazığspor, evinde 68 Aksaray Belediyespor'u 51 mağlup etti.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Yunus Emre Çakar, Ersin Erbay, Burak Bakırtaş
Elazığspor: Furkan Köse (Atakan Nuri dk. 36), Sertaç Çam (İsmail Esat dk. 82), Veli Çetin (Ali Yeşilyurt dk. 82), Abdurrahman Emir Alagöz, Feyyaz Belen, Barış Ekincier, Onur Eriş (Alp Ada dk. 64), Ali Altınöz, Erhan Kartal, Alperen Pak, Mert Örnek (Enes dk. 64)
68 Aksaray Belediyespor: Hüseyin Altıntaş, Fatih Özkan, Şiyar Kepir, Bahattin Karahan, Özkan Yıldırım (Emirhan dk. 76), Batuhan Günaldı, Mehmet Mustafa Yıldızaç (Ahmet Kağan dk. 76), İsmail Zehir, Hümeyir Albayrak, Muhammet Enes Erdem (Kral dk. 84), Melik Derin (Cengiz dk. 46)
Goller: Barış (dk. 7), Mert (dk. 16, 45 ve 51), Feyyaz (dk. 88) (Elazığspor), Bahattin (dk. 59 pen.) (68 Aksaray Belediyespor)
Sarı kartlar: Özkan, İsmail (68 Aksaray Belediyespor)
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.