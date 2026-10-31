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        Anadolu Turizm Gazetecileri Derneği kuruldu

        Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden gazetecilerin bir araya gelmesiyle kurulan Anadolu Turizm Gazetecileri Derneği (ATGD), resmi kuruluş işlemlerini tamamlayarak faaliyetlerine başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 13:21 Güncelleme:
        Anadolu Turizm Gazetecileri Derneği kuruldu

        Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden gazetecilerin bir araya gelmesiyle kurulan Anadolu Turizm Gazetecileri Derneği (ATGD), resmi kuruluş işlemlerini tamamlayarak faaliyetlerine başladı.

        Antalya merkezli kurulan derneğin, Anadolu'nun 12 bin yıllık tarihini, kültürel mirasını ve alternatif turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası alanda tanıtması amaçlanıyor.

        Derneğin kuruluş süreci kapsamında Antalya'da üç gün süren tüzük ve strateji çalıştayı düzenlendi. Çalıştayın ardından hazırlanan resmi evraklar Antalya İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne teslim edildi. Dernek, 28 Ekim 2026 itibarıyla hukuki kuruluşunu tamamladı.

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        Anadolu Turizm Gazetecileri Derneği Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Yeni, turizm gazeteciliğinin bugüne kadar ağırlıklı olarak İstanbul ve Antalya merkezli yürütüldüğünü belirtti.

        Anadolu'nun gastronomi, kültür, inanç, termal, sağlık, doğa ve kış turizmi gibi birçok alanda önemli potansiyele sahip olduğunu ifade eden Yeni, dernek çatısı altında bölgesel işbirliğini güçlendirerek turizm gazeteciliği bilincini Anadolu medyasına yaymayı hedeflediklerini kaydetti.

        Yeni, özellikle geçmişte güvenlik sorunları nedeniyle turizm potansiyeli yeterince değerlendirilemeyen Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin medeniyet mirasını uluslararası alanda tanıtmak istediklerini bildirdi.

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        Kuruluş işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mevlüt Yeni başkanlığındaki kurucular kurulu heyeti, Antalya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret ederek derneğin hedefleri ve projeleri hakkında bilgi verdi.

        Ziyarete Akdeniz Bölgesi'nden Orhan Çakmur, Dursun Gündoğdu ve Necdet Alkandemir, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Mehmet Çelik, Ege Bölgesi'nden Cem Kaytan, İç Anadolu Bölgesi'nden Osman Koca, Doğu Anadolu Bölgesi'nden Ayhan Türkez, Marmara Bölgesi'nden İsmail Kahraman ve Karadeniz Bölgesi'nden Ersen Küçük katıldı.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin de yedi coğrafi bölgeyi tek çatı altında buluşturan yapılanmanın Türk turizmi açısından önem taşıdığını belirterek, derneğin çalışmalarında başarı diledi.

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        Şahin, ziyarette ayrıca Antalya'da kasım ayında gerçekleştirilecek COP31 hazırlıkları ile deniz kirliliğiyle mücadele, dumansız plajlar, atık tutucu bariyerler ve deniz canlılarının korunmasına yönelik çalışmalar hakkında heyete bilgi verdi.

        Anadolu Turizm Gazetecileri Derneğinin kısa sürede üye yapılanmasını tamamlayarak olağan genel kurulunu gerçekleştirmeyi hedeflediği, bu kapsamda saha çalışmaları, basın gezileri ve uluslararası iletişim projeleri yürüteceği bildirildi.

        Dernek, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak Türkiye'nin turizm pazar çeşitliliğinin artırılmasına ve turizm gelirlerinin ülke geneline yayılmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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