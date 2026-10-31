Yamaç paraşütünde Avrupa şampiyonu Kübra Cengiz'in hedefi Dünya Kupası

EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'da yaşayan milli yamaç paraşütü sporcusu Kübra Cengiz, Avrupa şampiyonluğunun ardından Dünya Kupası'nda da altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde yüksek lisans eğitimini sürdüren 23 yaşındaki Kübra Cengiz, 2-10 Ekim tarihlerinde Romanya'nın Uroi kentinde düzenlenen 9. FAI Avrupa Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nda iki farklı kategoride kürsüye çıktı.

FAI tarafından düzenlenen ve 21 ülkeden 90'ın üzerinde sporcunun katıldığı organizasyonda kadınlar kategorisinde altın, gençler kategorisinde bronz madalya kazanan Kübra Cengiz, Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil etti.

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Yaklaşık 10 yıldır yamaç paraşütü yapan milli sporcu, bu sporla 13 yaşında babasının yönlendirmesiyle tanıştı. İlk yarışmasına Trabzon'da katılan Kübra Cengiz, üçüncülük elde ederek ilk kupasını kazandı.

- "13 yaşında babam sayesinde paraşütle tanıştım"

Milli sporcu Kübra Cengiz, AA muhabirine, yamaç paraşütüne başlangıçta özel bir ilgisinin olmadığını ancak aktif spor geçmişinin bu alana uyum sağlamasını kolaylaştırdığını söyledi.

İlk uçuşunu tek başına gerçekleştirdiğini belirten Kübra Cengiz, şöyle konuştu:

"13 yaşında babam sayesinde paraşütle tanıştım. Aslında pek ilgim, bilgim yoktu. Kendisi yapmaya başlamıştı ve beni kursa yazdırdığını söyledi. Ben de kursa giderek orada öğrendim. Aslında pek bir sevgiyle başlamamıştım. Öncesinde sadece aktif sporculuğum vardı. Korkum ve tereddüdüm o yüzden yoktu. İlk uçuşumu da kendim yaptım. Babam pilot olmasına rağmen o cesareti bana sağ olsun verdi. Festival niyetine gittiğimiz Trabzon'da ilk yarışımı yaptım ve benim için çok zordu. İlk kupamı ve madalyamı da orada aldım üçüncü olarak ve ardından şükürler olsun ki hiç kupasız ve madalyasız yarışım daha geçmedi."

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Sporculuğu döneminde en büyük desteği ailesinden ve ekip arkadaşlarından gördüğünü ifade eden Kübra Cengiz, elde ettiği başarıları anlattı.

- Hedef, Dünya Kupası'nda şampiyon olmak

Kübra Cengiz, şunları kaydetti:

"Yamaç paraşütü aslında olimpik bir branş değil. Ekstrem bir branş ve fiziğin genellikle kanadın üzerinde etkisi olduğunu gördüğümüz bir branş. Olimpiyat olarak değil de biz Dünya Kupası olarak değerlendirdiğimizde, hedefim ülkemi tekrardan en iyi şekilde temsil edebilmek ve Dünya Kupası'nda şampiyon olmak. En büyük hedeflerimden biri de yaptığım sporda ülkemi temsil edecek daha nice sporcular yetiştirmek ve milli takım antrenörü olup geleceğe çocuklar yetiştirebilmektir. Her zamanki gibi Dünya Şampiyonası'nda veya adı bilinmeyen birçok yerde bizim her zaman hedefimiz, ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi yerde, göklerde, olması gereken tek yerde hem dalgalandırmak hem de marşımızı tüm milletlere okutmaktır."

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Doğu'da yaşayan bir kız çocuğu olarak kolay şartlarda yetişmediğini dile getiren Kübra Cengiz, şöyle konuştu:

"Annem ve babam her daim yanımdaydı, hiç kimseye ihtiyacım olmadı bu yüzden. Varlıkları yeterli. Hiçbir zaman bir kız çocuğunu yalnız bırakmayın. Onun bir babaya ve her zaman ona neyin doğru, neyin yanlış olduğunu gösterecek bir anneye ihtiyacı var. Nice ailelere nice şampiyonluklar dilerim."