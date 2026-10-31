İnsanları görünce suya atladı! Yavru ayının kaçışı kamerada
Erzincan'ın Çağlayan beldesinde bir restoranın içerisine giren yavru ayı, çalışanları şaşırttı.
Erzincan'ın Çağlayan beldesinde bir restoranın içerisine giren yavru ayı, çalışanları şaşırttı.
Sabah saatlerinde restoranı açmak için gelen işletme çalışanları, bahçede dolaşan yavru ayıyla karşılaştı.
İnsanları görünce korkan ayı, su kanalından yüzerek karşıya geçti. Yavru ayı, daha sonra dağlık alana doğru kaçarak gözden kayboldu.
Ayının restoranın bahçesinde dolaştığı ve su kanalından yüzerek karşıya geçtiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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