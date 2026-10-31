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        İnsanları görünce suya atladı! Yavru ayının kaçışı kamerada

        Erzincan'ın Çağlayan beldesinde bir restoranın içerisine giren yavru ayı, çalışanları şaşırttı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 06:50 Güncelleme:
        İnsanları görünce suya atladı! Yavru ayının kaçışı kamerada

        Erzincan'ın Çağlayan beldesinde bir restoranın içerisine giren yavru ayı, çalışanları şaşırttı.

        Sabah saatlerinde restoranı açmak için gelen işletme çalışanları, bahçede dolaşan yavru ayıyla karşılaştı.

        İnsanları görünce korkan ayı, su kanalından yüzerek karşıya geçti. Yavru ayı, daha sonra dağlık alana doğru kaçarak gözden kayboldu.

        Ayının restoranın bahçesinde dolaştığı ve su kanalından yüzerek karşıya geçtiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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