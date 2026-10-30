Üzümlü'de şeker pancarı hasadı yerinde incelendi

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde Kaymakam Hacı Osman Hökelekli, Altınbaşak beldesinde devam eden şeker pancarı hasadını yerinde inceledi.

Kaymakam Hökelekli, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Üzeyir Özoğul ile birlikte şeker pancarı üretimi yapılan tarlayı ziyaret ederek çiftçi Murat Ateş ile bir araya geldi.

Hasat çalışmaları hakkında bilgi alan Hökelekli, üretim süreci ve çiftçilerin karşılaştığı sorunlar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Tarımsal üretimin ilçe ekonomisi açısından önemine dikkati çeken Hökelekli, üreticilere kolaylıklar dileyerek hasat döneminin bereketli geçmesi temennisinde bulundu.