Kemah'ta üreticilere tarımsal destekleme ve hayvan hastalıklarıyla mücadele bilgilendirmesi yapıldı

Üreticilerin sorularının da yanıtlandığı buluşmada, tarımsal desteklerden doğru ve etkin şekilde yararlanılması ile hayvan sağlığının korunmasının önemine değinildi.

Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Küplü köyünde üreticilerle bir araya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.