Erzincan'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralıya olay yerinde müdahale edilirken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kaza, Atatürk Mahallesi Kırklar Caddesi'nde meydana geldi. G. G. idaresindeki motosiklet ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 24 AT 432 plakalı otomobil çarpıştı.

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