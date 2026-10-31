Erzincan-Erzurum kara yolunda tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre aksarken, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşım kontrollü olarak yeniden sağlandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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