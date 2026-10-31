Erzincan'da üniversiteli gönüllüler köy okulundaki çocukları sevindirdi

Gönüllü öğrenciler, kendi elleriyle hazırladıkları hediyeleri de çocuklara verdi.

Çocuklara farklı ve eğlenceli bir gün yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlikte üniversiteli gençler, öğrencilerle oyunlar oynadı.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Terzi Baba Kız Yurdunda kalan gönüllü öğrenciler, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında bir köy okulunu ziyaret etti.

Erzincan'da üniversiteli gönüllüler, köy okulunda eğitim gören çocuklar için düzenledikleri etkinlikte palyaço gösterileri ve çeşitli oyunlarla öğrencilerin keyifli vakit geçirmesini sağladı.

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