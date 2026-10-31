Üzümlü'nün güzellikleri fotoğraf karelerinde sergilendi
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Üzümlü'den Manzaralar" fotoğraf sergisi açıldı.
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Üzümlü'den Manzaralar" fotoğraf sergisi açıldı.
Üzümlü Gençlik Merkezi tarafından ilçenin doğal ve kültürel güzelliklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserler, düzenlenen programda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
İlçenin farklı noktalarında çekilen fotoğrafların yer aldığı sergide, Üzümlü'nün doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri objektiflere yansıdı.
Serginin açılışının ardından fotoğraf yarışmasında dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edildi.
Etkinlikte, fotoğraf sanatı aracılığıyla ilçenin tanıtımına katkı sağlanması ve gençlerin sanatsal çalışmalarının desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi.
Program kapsamında ayrıca Üzümlü'nün yöresel lezzetleri katılımcılara ikram edildi.
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