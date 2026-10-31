Üzümlü Kaymakamı Hökelekli üzüm bağında incelemelerde bulundu

Hökelekli, ilçenin tarımsal üretimine katkı sağlayan çiftçiye çalışmalarında kolaylık ve bereketli bir hasat sezonu diledi.

Ziyarette Bal'dan bağda yürütülen çalışmalar ve üretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Hökelekli, ilçedeki tarımsal üretimin geliştirilmesi, üretim potansiyelinin artırılması ve çiftçilerin desteklenmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kaymakam Hökelekli, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Üzeyir Özoğul ile çiftçi Zafer Bal'a ait üzüm bağını ziyaret etti.

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