Erzincan'da öğrencilere yönelik kâğıt rölyef kursu başlatıldı
Erzincan'da Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında öğrencilere yönelik kâğıt rölyef kursu açıldı.
Erzincan’da Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında öğrencilere yönelik kâğıt rölyef kursu açıldı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Hep Birlikte Güçlüyüz Projesi" kapsamında, Hacı Ali Akın Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik kurs başlatıldı.
İl Emniyet Müdürü Esat Feryadi Doköz'ün katılımıyla gerçekleştirilen programda, öğrencilerin sosyalleşmelerine katkı sağlamak ve yeteneklerini geliştirmek amacıyla kurs için gerekli malzemeler temin edilerek öğrencilere hediye edildi.
Erzincan Emniyet Müdürlüğünce, gençlerin suç ve zararlı alışkanlıklardan korunması, kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla eğitim ve sosyal faaliyetlerin sürdürüleceği bildirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.