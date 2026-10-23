EBYÜ Rektörü Kuyrukluyıldız öğrencilerle bir araya geldi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, üniversitenin sosyal tesislerinde öğrencilerle bir araya gelerek görüş ve önerilerini dinledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Kuyrukluyıldız, sosyal tesislerde yemek yiyen öğrencilerin masasına konuk oldu.

Öğrencilerle sohbet eden Kuyrukluyıldız, onların eğitim hayatı, kampüs yaşamı ve üniversiteye ilişkin görüş, öneri ve beklentilerini dinledi.

Üniversite yönetimi ile öğrenciler arasındaki iletişimin önemine değinen Kuyrukluyıldız, öğrencilerin düşüncelerini doğrudan paylaşabildiği bir ortamın kampüs kültürünün gelişmesine katkı sağladığını ifade etti.

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Öğrencilerin merak ettikleri konuları doğrudan iletme fırsatı bulduğu buluşma, sohbetin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.