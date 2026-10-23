EBYÜ'de 1. Diş Hekimliği Öğrenci Sempozyumu başladı

Üniversitede ilk kez düzenlenen sempozyumun, öğrencilerin akademik ve mesleki gelişimlerini destekleyen bilimsel etkinliklerin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Sempozyumla öğrencilerin eğitim süreçlerinde bilimsel toplantı kültürünü tanımaları, mesleklerindeki güncel gelişmeleri takip etmeleri ve mesleki bakış açılarını geliştirmeleri amaçlanıyor. Etkinlik, akademisyenlerle geleceğin diş hekimlerini bilimsel bir ortamda bir araya getiriyor.

İki gün sürecek bilimsel program kapsamında güncel tedavi yaklaşımları, gelişen teknolojiler, farklı klinik vakalar ve diş hekimliğinde acil durumların yönetimi gibi konular ele alınıyor.

2324 Ekim tarihlerinde düzenlenen sempozyumun açılışına Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük ve Prof. Dr. Erhan Zeytun, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından düzenlenen 1. Öğrenci Sempozyumu, Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış programıyla başladı.

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